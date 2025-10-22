Нічна атака РФ на Київ забрала життя подружжя і травмувала дітей

Унаслідок ракетно-дронової атаки Росії на Київ у ніч на 22 жовтня загинули чоловік та жінка у Дніпровському районі столиці, ще 21 людина постраждала, серед них п’ятеро дітей, повідомили голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко та Київська міська прокуратура. «Наразі підтверджуємо 21 постраждалого, з них 5 дітей. Двоє киян загинули», — повідомив Ткаченко. За даними прокуратури, серед постраждалих — дитина 2023 року народження у Дарницькому районі Києва.

Наслідки атаки

Пошкодження житлових будинків зафіксовано у Дніпровському, Деснянському, Дарницькому та Печерському районах:

Деснянський район: влучання призвело до пожежі квартир у 10-поверховому будинку та автомобілів у дворі;

Дарницький район: у 16-поверховому будинку загорілися квартири між 6 та 13 поверхами;

Печерський район: пошкоджено 25-поверховий будинок, вогонь охопив верхні поверхи;

Дніпровський район: пожежа у квартирі 16-поверхового будинку.

Окрім житлових будинків, пошкоджено медичний заклад та хлібокомбінат.

Правоохоронці та рятувальники продовжують працювати на місцях, ліквідовують наслідки атак та надають допомогу постраждалим.

«Внаслідок тривалої атаки на Київ із застосуванням БПЛА та ракет загинули двоє людей, ще двадцять одна людина в інших районах столиці постраждала», — зазначили у прокуратурі.

Як повідомляло раніше ForUa, на Київщині Росія вбила матір і двох дітей.