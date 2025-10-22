Трагедія на Київщині: Росія вбила матір і двох дітей

У ніч на 22 жовтня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Київську область. Один із ударів влучив по селу Погреби Броварського району, де було повністю знищено приватний житловий будинок. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«Унаслідок удару по житловій забудові в селі Погреби повністю зруйновано приватний будинок. Під завалами знайдено тіла трьох людей — жінки 1987 року народження, її шестимісячного немовля та 12-річної доньки», — йдеться в повідомленні ОВА.

Пожежу, що спалахнула після вибуху, рятувальникам вдалося загасити лише за кілька годин. Будівля вигоріла ущент.

Місцева влада уточнює, що удар був частиною масованої атаки дронів, якою Росія знову накрила Київ і область у ніч на 22 жовтня. За даними КМВА, ворог атакував десятками дронів-камікадзе, більшість з яких вдалося знищити силам ППО. Однак у кількох районах столиці та області зафіксовані влучання і пожежі. У Києві загинули щонайменше двоє людей, ще кілька отримали поранення. У Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах сталися руйнування житлових будинків.

На Полтавщині та Запоріжжі удари пошкодили об’єкти нафтогазової та енергетичної інфраструктури.«Це ще один доказ того, що Росія свідомо тероризує мирне населення. Удари по житлових кварталах і вбивства дітей — це воєнні злочини, за які агресор має відповісти», — зазначили в Київській ОВА.

Як повідомляло раніше ForUa, рашисти знову здійснили масовану атаку дронами на Київ.