Пекальна ніч у Києві: десятки постраждалих, численні пожежі та руйнування в багатьох районах столиці

У ніч на 14 листопада Київ зазнав масованої комбінованої атаки з боку російських військ. Атака була спрямована на об'єкти енергетики у столиці та Київщині. Ворог атакував столицю одночасно різними засобами нападу, що ускладнювало роботу протиповітряної оборони

Ворогом було застосовано:

- крилаті ракети 3м14 комплексу «Калібр», запущені з акваторії Чорного моря з району Анапи;

- аеробалістичні надзвукові ракети х-47м2 комплексу «Кинджал», запущені з району Липецької області РФ;

- балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М» / KN-23, запущені з території Брянської області РФ;

- ударні та імітаційні БпЛА.

За повідомленням мера столиці Віталія Кличка, внаслідок ударів зафіксовані пошкодження житлових будинків у кількох районах міста, виникли численні пожежі, постраждали люди.

Подільський район: влучання у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей. Пошкоджені 5 житлових будинків і нежитлова будівля.

Дніпровський район: ліквідовано загоряння двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхівки (50 кв. м), врятовано 17 людей. Пожежі також зафіксовані на площі 30 кв. м та у трьох житлових будинках і приватній садибі. Кількість постраждалих зросла до 5 осіб, серед яких дитина.

Дарницький район: уламки впали на територію житлового будинку та навчального закладу, сталося загоряння автомобіля та невеликої площі на школі (5 кв. м).

Деснянський район: пожежі у багатоповерхівках на рівні 5–8 поверхів та 7-го поверху. Врятовано 9 осіб, ще 50 евакуйовано. Одна людина загинула, врятовано 14 осіб, у тому числі дитину. Тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель через пошкодження тепломереж.

Солом’янський район: загоряння на даху та 5-му поверсі житлового будинку, врятовано 20 людей.

Святошинський район: влучання у житловий будинок на 7-му поверсі та пожежа у приватному будинку.

Голосіївський район: падіння уламків на територію лікарні та загоряння у нежитловій будівлі.

Шевченківський район: загоряння на відкритій території поблизу медзакладу та у нежитловій будівлі.

Оболонський район: влучання у 9-поверховий житловий будинок, пожежа на 7–9 поверхах, врятовано одну людину.

Наразі врятовано понад 40 людей, ліквідовано численні пожежі у житлових і нежитлових будівлях, спортивних базах, школах та авто.

Станом на цю годину, у Києві одна людина загинула, щонайменше 24 поранені.

Пошкоджені ділянки теплових мереж у Києві. Через аварійні ситуації у Деснянському районі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Можливі перебої з електро- та водопостачанням.

Пошкоджені також приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі мешканців.

Загалом наслідки ворожої атаки фіксуються також у пʼяти районах Київщини. Під ударом були приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі людей – повідомив голова Київської ОВА. У свою чергу ірпінський міський голова Олександр Маркушин повідомив, що в одному з сіл громади уламками пошкоджено кілька десятків житлових будинків і нежитлових приміщень.

Київська обласна військова адміністрація зазначає, що найбільше постраждали Фастівський, Вишгородський, Бучанський та Ірпінський райони області, де уламки спричинили пошкодження десятків житлових будинків та нежитлових приміщень.

На Київщині постраждали щонайменше 6 осіб, серед них одна дитина (7 років). Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості: порізи, забійні та рвані рани.

У Бучанському районі жінка отримала посічену рану руки, у Вишгородському та Фастівському районах зафіксовані травми рук, обличчя та голови у різних постраждалих.

Як повідомляло раніше ForUa, ворожий удар по Києву залишив країну без п’ятої частини ліків.