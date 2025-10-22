Витрати на оборону до кінця року зростуть ще на 325 мільярдів: куди і скільки заплановано

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік, що передбачають додаткове фінансування оборонного сектору на 325 млрд гривень. Про це йдетьсяя у проєкті закону №14103, ухваленному Верховною Радою 21 жовтня.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що закон допоможе виконати зобов’язання перед українськими захисниками і забезпечити вчасну виплату зарплат. За її словами, частина коштів на оборону буде спрямована за рахунок відсотків від заморожених російських активів, а також європейської частки ERA loans — безповоротної позики.

«Частина цих коштів — 294,3 млрд грн — забезпечується за рахунок європейської частки ERA loans, на основі відсотків від заморожених російських активів», — додала Свириденко.

Що передбачає закон

За інформацією голови Бюджетного комітету Роксолани Підласої, збільшено видатки на:

210,9 млрд грн — на ЗСУ,

99,1 млрд грн — на виробництво та закупівлю зброї і боєприпасів для ЗСУ,

8,1 млрд грн — для Національної гвардії,

4,3 млрд грн — на закупівлю дронів через Держспецзв’язку,

1,3 млрд грн — для СБУ,

918 млн грн — для Державної спеціальної служби транспорту,

83 млн грн — для Державної прикордонної служби,

28,8 млн грн — для Головного управління розвідки МО,

8 млн грн — для Служби зовнішньої розвідки.

Ці кошти дозволять зміцнити обороноздатність країни та забезпечити сучасне озброєння для захисників України.

