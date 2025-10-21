Заплановані доходи держбюджету України на 2026 рік майже на 20% перевищують показники 2025 року

Верховна Рада підтримала за основу проєкт постанови з висновками та пропозиціями до Державного бюджету на 2026 рік. За це рішення проголосували 239 депутатів під час пленарного засідання.

Про це стало відомо з трансляції засідання.

У документах доходи держбюджету на наступний рік заплановані в обсязі 2 трлн 382,65 млрд гривень, що на 446,8 млрд грн (приблизно +18,8 %) перевищує показник 2025 року. Видатки закладено на рівні 4,8 трлн грн — це на 415 млрд грн більше, ніж в поточному бюджеті.

Бюджетний комітет Ради запропонував владі внести цілу низку ключових змін. Серед них — збільшення фінансування на озброєння для ЗСУ, підтримка підрозділу “Альфа” СБУ та Служби зовнішньої розвідки. У галузі освіти запропоновано змінити модель оплати праці середньої школи та з 1 січня 2026 року поступово підвищити оплату праці педагогів і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на 50 %.

Також в пропозиціях — виділити мінімум 2 млрд грн на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель та 1 млрд грн на компенсацію бізнесу за втрати, пов’язані з війною.

За регламентом, перше читання законопроєкту про бюджет має відбутися 22–23 жовтня, а завершити розгляд — не пізніше 18–20 листопада

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав оновлену редакцію державного бюджету на 2025 рік, яка передбачає суттєве зростання витрат на сектор безпеки та оборони — на 325 мільярдів гривень.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, вперше український оборонний сектор отримає фінансування з заморожених активів Росії.