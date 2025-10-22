Кількість боїв зменшилася, але Покровський напрямок залишається найнапруженішим - Генштаб

Минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень, що на 17% менше, ніж днем раніше. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у ранковому зведенні 21 жовтня.
За даними Генштабу, російські війська за минулу добу завдали 2 ракетних і 63 авіаційних удари, застосувавши 6 ракет і 148 керованих авіаційних бомб. Також окупанти здійснили 4110 обстрілів, у тому числі 89 — із реактивних систем залпового вогню, та запустили 4488 дронів-камікадзе.
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
Ситуація за напрямками
Північно-Слобожанський і Курський напрямки:
Українські захисники відбили одну атаку. Ворог завдав 8 авіаударів, використавши 21 керовану авіабомбу, та здійснив 160 обстрілів, із них 6 — із РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок:
Противник 13 разів намагався прорвати оборону поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного, а також у напрямку Бологівки й Колодязного.
Куп’янський напрямок:
ЗСУ відбили 9 атак у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у напрямку Петропавлівки й Курилівки.
Лиманський напрямок:
Ворог провів 17 атак, намагаючись прорвати оборону поблизу Греківки, Копанки, Карпівки, Середнього, Колодязів, Дерилового, Мирного та Новоселівки.
Слов’янський напрямок:
Зафіксовано 5 спроб штурмів у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.
Костянтинівський напрямок:
Окупанти здійснили 25 атак поблизу Білої Гори, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.
Покровський напрямок:
Найбільша активність ворога — 64 штурми поблизу Никанорівки, Маяка, Сухецького, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Миколаївки, Променя, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Котлярівки, Горіхового та Дачного.
Олександрівський напрямок:
Зафіксовано 11 атак у районах Іванівки, Філії, Вербового, Новогригорівки та Новомиколаївки.
Гуляйпільський напрямок:
Українські воїни відбили 2 атаки поблизу Полтавки.
Оріхівський напрямок:
Загарбники 5 разів намагалися просунутися у районах Кам’янського, Степового, а також у напрямку Степногірська і Малої Токмачки.
