Кількість боїв зменшилася, але Покровський напрямок залишається найнапруженішим - Генштаб

Минулої доби на фронті відбулося 167 бойових зіткнень, що на 17% менше, ніж днем раніше. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у ранковому зведенні 21 жовтня.

За даними Генштабу, російські війська за минулу добу завдали 2 ракетних і 63 авіаційних удари, застосувавши 6 ракет і 148 керованих авіаційних бомб. Також окупанти здійснили 4110 обстрілів, у тому числі 89 — із реактивних систем залпового вогню, та запустили 4488 дронів-камікадзе.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки:

Українські захисники відбили одну атаку. Ворог завдав 8 авіаударів, використавши 21 керовану авіабомбу, та здійснив 160 обстрілів, із них 6 — із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок:

Противник 13 разів намагався прорвати оборону поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного, а також у напрямку Бологівки й Колодязного.

Куп’янський напрямок:

ЗСУ відбили 9 атак у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у напрямку Петропавлівки й Курилівки.

Лиманський напрямок:

Ворог провів 17 атак, намагаючись прорвати оборону поблизу Греківки, Копанки, Карпівки, Середнього, Колодязів, Дерилового, Мирного та Новоселівки.

Слов’янський напрямок:

Зафіксовано 5 спроб штурмів у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

Костянтинівський напрямок:

Окупанти здійснили 25 атак поблизу Білої Гори, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Русиного Яру.

Покровський напрямок:

Найбільша активність ворога — 64 штурми поблизу Никанорівки, Маяка, Сухецького, Родинського, Червоного Лиману, Новоекономічного, Миколаївки, Променя, Лисівки, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Котлярівки, Горіхового та Дачного.

Олександрівський напрямок:

Зафіксовано 11 атак у районах Іванівки, Філії, Вербового, Новогригорівки та Новомиколаївки.

Гуляйпільський напрямок:

Українські воїни відбили 2 атаки поблизу Полтавки.

Оріхівський напрямок:

Загарбники 5 разів намагалися просунутися у районах Кам’янського, Степового, а також у напрямку Степногірська і Малої Токмачки.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти активізували наступ на межі двох областей.