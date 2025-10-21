Ситуація на фронті: окупанти активізували наступ на межі двох областей

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на південному напрямку. За даними аналітичного проєкту DeepState, ворог має певні тактичні успіхи на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

У ніч проти 21 жовтня аналітики оновили інтерактивну мапу бойових дій. Згідно з їхніми спостереженнями, російські війська просунулися поблизу Малинівки та Полтавки у Запорізькій області, а також біля Калинівського — у Дніпропетровській області. «Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського», — йдеться у повідомленні DeepState.

На думку військових аналітиків, просування окупантів у цьому секторі може бути спробою покращити свої тактичні позиції та створити передумови для подальших дій на запорізькому напрямку.

Запорізький напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Протягом останніх тижнів російські війська активізували атаки поблизу Оріхова, Роботиного та Вербового, намагаючись відтіснити українські сили з укріплених позицій.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують стримувати ворога й завдають йому значних втрат у живій силі та техніці. Ситуація в районі Малинівки, Полтавки та Калинівського залишається динамічною, тривають позиційні бої.

Як повідомляло раніше ForUa, Сили оборони змогли зупинити весняно-літню наступальну кампанію окупантів.