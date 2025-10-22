Ворог атакував Київ: у столиці численні пожежі та загиблі

Вранці, 22 жовтня, російські війська знову здійснили масовану атаку дронами на Київ. Внаслідок обстрілу в кількох районах міста виникли пожежі, є поранені та загиблі.Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

Починаючи з п’ятої ранку, сили ППО збивали дрони, які ворог скеровував на різні райони столиці. Наслідки зафіксовано щонайменше у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському та Печерському районах.

Дніпровський район

О 05:45 Ткаченко повідомив про пожежу на 8–9 поверхах житлової багатоповерхівки, спричинену ворожою атакою.

Пізніше стало відомо про одного загиблого.

За словами Кличка, пожежу локалізовано, з будинку врятували 10 людей.

Дарницький район

Пошкоджено дві будівлі — житлову та нежитлову.

Мер столиці уточнив, що уламки дрона впали на недобудовану споруду.

Також уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку.

На місці працюють рятувальники та медики.

Деснянський район

За словами начальника КМВА, один із дронів впав на відкритій території, спочатку повідомлялося, що без постраждалих.

Пізніше Кличко уточнив, що у 10-поверховому будинку сталося загоряння через падіння уламків.

Наразі відомо, що в цьому районі загинула людина.

Печерський район

Попередньо, уламки влучили у багатоповерховий будинок. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Станом на 06:42 ранку, за офіційною інформацією, унаслідок атаки загинуло двоє людей.

“Кількість загиблих у столиці зросла до двох. Мої співчуття рідним та близьким”, — повідомив Тимур Ткаченко.

