Сили оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, – DeepState

За оцінкою аналітичного проєкту DeepState, Сили оборони України наразі зберігають контроль над більшою частиною Гуляйполя в Запорізькій області, однак утримання міста з кожним днем ускладнюється через особливості місцевого рельєфу. Про це повідомляє DeepState.

Аналітики наголошують, що Гуляйполе фактично перебуває в «сірій зоні»: у місті одночасно присутні як українські військові, так і підрозділи противника. За їхніми словами, в одному підвалі можуть перебувати бійці Сил оборони України, тоді як у сусідньому — окупанти. Активні дії на відкритій місцевості здійснюють переважно штурмові групи, чисельність яких у ворога значно більша, що дозволяє йому, зокрема, знімати демонстративні відео в центрі міста з прапорами.

У DeepState зазначають, що ключовою проблемою для українських підрозділів є рельєф: місто розташоване в низині, що ускладнює ротацію та підведення особового складу. Для противника ці умови також не є сприятливими, однак значна перевага в живій силі дає йому змогу ігнорувати такі фактори.

Аналітики підкреслюють, що попри запеклі бої за Гуляйполе та прилеглі території, критично важливо вже зараз формувати надійні оборонні рубежі за містом, аби не допустити сценарію, подібного до ситуації з Авдіївкою, коли відсутність належно підготовленої оборони дозволила ворогу швидко просунутися далі.

На Покровському напрямку сили оборони України протистоять "м’ясній" тактиці окупантів, використовуючи технологічну перевагу та дрони. Попри складні погодні умови та постійний тиск переважаючих ресурсів ворога, українські захисники впроваджують роботизовані комплекси для евакуації поранених та логістики, аби мінімізувати ризики для особового складу.