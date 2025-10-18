﻿
Суспiльство

Рашисти вразили об’єкт енергетики на Чернігівщині

Російські війська уразили об’єкт енергетики в Чернігівській області, повідомляє «Чернігівобленерго» вранці 18 жовтня.

«Вночі рашисти поцілили в енергетичний об’єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів», – йдеться в повідомленні.

Компанія додала, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Напередодні Міністерство енергетики повідомило, що в Чернігівській області тривають погодинні графіки відключення електроенергії внаслідок систематичних атак Росії на енергетичну інфраструктуру регіону.

З початку повномасштабного вторгнення Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, перші такі атаки почалися у жовтні 2022 року. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.

 Автор: Богдан Моримух

