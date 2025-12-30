Росія готує зимовий наступ: південь - під загрозою

Російські окупанти готуються до активних бойових дій на південному напрямку, заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, ворог має намір захопити селище Степногірське у Запорізькій області, а також активізує дії у районах Плавнів та Приморського, що стали «гарячими точками» фронту.

Волошин повідомив, що російські війська застосовують тактику постійної інфільтрації малих груп через основні під’їзні шляхи до селища. Це дозволяє противнику перевіряти оборонні позиції та здійснювати розвідку боєм. Попри збільшення інтенсивності атак, українські захисники проводять активні заходи з виявлення та ліквідації ворожих ДРГ, наголосив речник Сил оборони півдня.

Українська наразі розвідка фіксує ознаки підготовки російських військ до наступу поблизу Оріхова. За розвідданими, на передову вже перекинуті штурмові загони, які можуть незабаром розпочати активні бойові дії. Крім того, ворог готується до ведення бойових дій у морози, видаючи особовому складу зимовий камуфляж та відповідне спорядження. Це свідчить про серйозні плани РФ проводити операції в умовах холодної погоди.

