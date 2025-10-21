В Угорщині гасять пожежу на стратегічному НПЗ у Сазхаломбатті

В Угорщині почалася пожежа на стратегічному нафтопереробному заводі в Сазхаломбатті, за 27 кілометрів від Будапешта – про це повідомили місцеві медіа та угорське управління із надзвичайних ситуацій.

Урядове відомство уточнює, що гасіння пожежі триває.

Завод належить компанії MOL. Як передає Euronews, компанія заявила, що пожежу, яка спалахнула пізно в понеділок, вдалося локалізувати.

Повідомляється, що пожежа виникла після вибуху на Дунайському нафтопереробному заводі в Сазхаломбатті. Влада заявила, що постраждалих і загрози для громад довкола немає. Точну причину аварії ще встановлюють.

«Несправність усувається, і постачання палива в країну не переривається. Через відновлювальні роботи на нафтопереробному заводі очікується подальше збільшення кількості спалахів та задимлення», – додали в компанії.

Медіа зазначають, що завод, який є найбільшим нафтопереробним піприємство в Угорщині, отримує сировину з Росії через нафтопровід «Баратшаг».

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна продовжить купувати російську нафту, попри заклики США, тому що нібито не має альтернативи.