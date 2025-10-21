Вчені розкрили секрет якісного та здорового сну - дослідження

Якість сну має далекосяжний вплив на наше здоров'я, причому різні фактори призводять до порушення сну та, таким чином, шкодять нашому здоров'ю. Вентиляція спальні, як один із цих факторів, здається, відіграє більшу роль, ніж вважалося раніше. Дослідники з Університету Васеда , Технічного університету Данії , Шанхайського університету Цзяотун та Альянсу досліджень освіти Берклі в Сінгапурі провели оглядове дослідження, присвячене впливу вентиляції спальні на сон. Результати були опубліковані в журналі «Наука та технології для забудованого середовища».

Далекосяжні наслідки для здоров'я

Дослідники пояснюють, що якість і тривалість сну мають значний вплив на загальне самопочуття та когнітивні функції, а порушення сну або його нестача можуть сприяти розвитку різних проблем зі здоров'ям, таких як серцево-судинні захворювання, хвороба Альцгеймера, ожиріння та рак.

Водночас на сон впливають численні фактори, такі як температура в спальні, шум і джерела світла. Експерти зараз вивчили роль, яку якість повітря відіграє в цьому відношенні, ґрунтуючись на оцінці попередніх досліджень.

Який вплив має вентиляція?

За даними дослідницької групи, основна увага була зосереджена на тому, як недостатня вентиляція впливає на сон, і яка швидкість вентиляції необхідна для підтримки якості повітря в спальнях, яка не погіршує якість сну.

Індикатором якості повітря була концентрація вуглекислого газу, яка, на думку дослідників, вважалася сурогатним показником швидкості вентиляції, а не забруднювальним навантаженням.

Слаба вентиляція шкодить сну

Команда оцінила загалом 17 досліджень і, ґрунтуючись на даних, дослідники дійшли висновку, що низька вентиляція та концентрація вуглекислого газу 1000 ppm можуть негативно впливати на якість сну.

Щоб уникнути порушень сну, як запобіжний захід рекомендується максимальна концентрація вуглекислого газу 800 ppm. Однак для цього потрібно, щоб швидкість повітрообміну на одну людину в спальні становила приблизно вісім літрів за секунду, що щонайменше вдвічі перевищує кількість, передбачену багатьма чинними житловими нормами.

Недостатня вентиляція спалень

«Наші результати показують, що встановлені на даний момент мінімальні норми вентиляції для житлових будівель можуть спричиняти недостатню вентиляцію в спальнях і, отже, порушення сну», – наголошує автор дослідження Мізуджо Акімото з Університету Васеда.

Цільове значення від 800 до 1000 ppm вимагає переоцінки вимог до вентиляції в будівельних нормах і створює нові виклики для житлової галузі та виробників вентиляційних систем. Акімото заявив, що це вимагає балансування енергоефективності зі здоров'ям людини.

«Це дослідження не лише надає більш репрезентативні докази, але й відкриває нові перспективи. Воно пропонує багатовимірну оцінку впливу вентиляції на різні параметри сну, розрізняє інтервенційні та перехресні дослідження, а також враховує специфічні для популяції рівні викидів вуглекислого газу під час сну », – підсумовує автор дослідження.

Загалом, можна зробити висновок, що недостатня вентиляція спальні може мати тривалий вплив на якість сну, і що поточні рекомендації щодо мінімальної норми вентиляції, очевидно, не можуть забезпечити належну вентиляцію спальні.

