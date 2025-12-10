Мир для України ближче, ніж будь-коли з початку вторгнення Росії: президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мир для України зараз ближче, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. За його словами, партнери продовжують працювати одразу над кількома документами, які можуть стати основою для врегулювання конфлікту.

Стубб повідомив, що переговори стосуються трьох окремих документів, повідомляє Bloomberg. Перший — рамковий план, який на момент обговорення між європейськими лідерами містив 20 пунктів. За словами президента Фінляндії, початковий варіант із 28 пунктів містив елементи майбутньої європейської структури безпеки, які були неприйнятними.

Другий документ стосується гарантій безпеки для України та обговорюється адміністрацією Трампа, українськими чиновниками та європейськими органами безпеки. Третій документ присвячений відновленню України після війни.

«Ми наближаємося до точки, коли умови потенційної угоди стають більш прийнятними. Я почуваюся цілком комфортно на поточному етапі», — зазначив Стубб.

