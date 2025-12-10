Десант Трампа в Москве: как и почему Белый дом продолжает темную игру

На фоне скандала, связанного с обнародованием разговоров представителя президента США Стива Виткоффа с путинскими помощниками Ушаковым и Дмитриевым, в России заявили о поддержке «мирного плана Трампа». О том, какую тактическую линию на самом деле проводит страна-агрессор в дипломатической плоскости – далее в материале ForUA.

Вечером в среду, 26 ноября, путинский спикер Песков заявил, что Кремль не видит «ничего страшного» в обнародованной расшифровке разговора Стива Виткоффа с помощниками кремлевского диктатора и недвусмысленно намекнул на то, что отставка спецпосланника американского президента может свести на нет весь мирный процесс. В частности, общаясь с роспропагандистами, он акцентировал: «Голоса, которые сейчас появляются с требованием уволить Виткоффа, нацелены, прежде всего, на то, чтобы сорвать пока скромные тенденции к выходу на урегулирование с помощью мирных переговоров».

Фактически синхронно с Песковым в медиапространстве «нарисовался» и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который заявил, что Россия не пойдет на уступки в войне, хотя и поддерживает мирные усилия главы Белого дома. По его словам, Россия приветствует всяческие стремления администрации Трампа «к поиску разумных решений». «Различные версии этого плана – это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи. Россия готова добиваться реализации поставленных целей преимущественно дипломатическим путем. Проблема – в наличии или отсутствии политической воли строго выполнить те договоренности, которые были достигнуты лидерами в Анкоридже. С другой стороны, мы привержены результатам Аляски и будем именно в этих рамках действовать дальше, соотнося то, что происходит сейчас, именно с этими базовыми установками, сформулированными там двумя президентами», - подчеркнул Рябков, не уточняя при этом, о каких собственно «результатах» идет речь.

Как известно, сейчас в Киеве снова ожидают визит министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла, а спецпосланник от США Стивен Виткофф на следующей неделе должен посетить Москву. По некоторым данным, к нему может присоединиться и зять Трампа Джаред Кушнер. Между тем сын президента США выразил поддержку Виткоффу после того, как стали известны записи его переговоров с представителями России. «Похоже, эти СМИ и идиоты из глубинного государственного аппарата никогда не вели успешных переговоров в реальном мире. Совершенно очевидно, что почти все критики Виткоффа желают провала любого мирного соглашения с Украиной, чтобы иметь возможность продолжать эту войну бесконечно. Хватит!» - написал в соцсетях Трамп-младший. Напомним, что его отец также выразил поддержку Виткоффу, которого требуют уволить многочисленные «ястребы» Республиканской партии.

В то же время вице-президент США Джей Ди Венс обвинил СМИ во лжи из-за появления публикации о двух диаметрально противоположных подходах к войне РФ против Украины в администрации Дональда Трампа. «СМИ лгут, чтобы сорвать планы президента. Все очень просто», - отметил Венс, комментируя статью NBC News, в которой говорилось о противостоянии «двух видений» в администрации США по поводу российско-украинской войны. Госсекретарь США Марко Рубио тоже назвал «фейком» публикацию о расколе по вопросу Украины. Таким образом он опроверг информацию NBC News, которое со ссылкой на два анонимных источника сообщило, что министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл во время недавнего визита в Киев якобы заявил украинским чиновникам о «надвигающейся угрозе поражения» и ухудшении переговорных позиций Киева, если боевые действия будут продолжаться. «Эта история - лишь последний пример длительной серии 100-процентно фейковых сообщений о расколе в администрации Трампа по поводу того, как прекратить войну в Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают», - написал Рубио в соцсетях.

В данном контексте весьма примечательно, что руку на пульсе переговорно-мирного трека неустанно держат наши европейские союзники, что, без всякого сомнения, сбивает с толку в коварной игре Кремля. Накануне президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что в соглашении об установлении мира в Украине для Европейского Союза (ЕС) есть пять основных приоритетов: справедливый и длительный мир, суверенитет Украины, финансовая поддержка Украины, активное участие Украины, ЕС и НАТО в мирных переговорах и возвращение похищенных Россией украинских детей. Что касается финансовой поддержки Украины, то Еврокомиссия уже подготовила предложение о правовой базе для будущего предоставления Украине «репарационных займов» на основе замороженных активов России. Кроме того, по данным Reuters, ЕС работает над «планом Б» на случай неудачи с репарационным займом Киеву. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявляет, что вступление Украины в Альянс зависит от консенсуса его членов, а не от позиции России. По словам генсека, в контексте «мирного плана» Трампа Украине нужно предоставить «достаточно надежные гарантии безопасности», чтобы Россия больше никогда не попыталась напасть на нее, если членство в НАТО «не является вариантом».

Кстати, если говорить конкретно о гарантиях, то следует отметить, что по данным Politico, государственный секретарь США Марко Рубио сообщил европейским союзникам, что США хотят заключить «мирное соглашение», прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Издание со ссылкой на европейского дипломата и лицо, осведомленное о ходе переговоров, пишет, что это условие было ключевым в американских предложениях Киеву на прошлой неделе. При этом отмечается, что лидеры Украины считают именно западные гарантии безопасности основой любого возможного соглашения с путинской Россией. Важно отметить, что Государственный департамент США не ответил на запрос Politico о комментарии.

«Администрация Трампа все больше отходит от полноценной поддержки Украины и занимает более нейтральную позицию в переговорах. Рубио заявил своим европейским коллегам в четверг, что США не считаются справедливым посредником в переговорах, поскольку они предоставляют военную помощь Украине и вводят санкции против России. Вместе с тем некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа склонит чашу весов в пользу России», - резюмирует влиятельное американское издание.

«Остросюжетный триллер «Белый дом, черный дым» набирает обороты. Жаль только, что цена каждой новой серии – кровь и жизни украинцев, но речь сейчас не об этом. После просмотра первых сезонов этого сериала у нас еще остались люди, которые продолжают считать, что институты (парламенты, профессиональная дипломатия, спецслужбы, независимые медиа и т.д., все эти старые надоевшие вещи) – это зло, а добро – это мощный несокрушимый лидер с харизмой, ярким личным видением мира и несколькими старыми друзьями из бизнеса? Я имею в виду Трампа с Виткоффом, если что. Знаете, когда риелторы ведут переговоры о судьбе стран, они относятся к ним как к недвижимости. Купить, продать, взять под залог. А жители? Не беда, расселим где-нибудь», - саркастически комментирует тактику американской стороны в мирном переговорном процессе преподаватель Киево-Могилянской академии Валерий Пекар.

В то же время глава Института мировой политики Виктор Шлинчак делает следующий акцент: «Пока что краткосрочный сценарий выглядит так: Трамп и Зеленский что-то подписывают (какое-то коммюнике) о намерении мирного трека. Путину снова будет что-то не то, и он возьмет паузу (чтобы не говорить Трампу, что мы так не договаривались). Штаты введут новые санкции через Конгресс (с элементом снятия – как только, так и сразу). Европа введет 20 санкционный пакет и примет решение о замороженных российских активах. Следующий раунд более-менее серьезных переговоров – февраль 2026-го. Там где-то снова возникнет Китай и все закрутится интересно и по-новому».

По мнению эксперта, это абсолютно линейный сценарий, в котором возможны изменения, если не возникнут факторы непреодолимого действия, которые в народе называют «черными лебедями».