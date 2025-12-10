Трамп пообіцяв завершити війну одним телефонним дзвінком

У зв’язку з черговим загостренням між Таїланд та Камбоджа, президент США Дональд Трамп заявив, що «завтра зробить телефонний дзвінок», аби зупинити бойові дії між двома «дуже могутніми країнами». Про це пише Reuters.

«Я зателефоную та зупиню війну», — заявив він під час передвиборчого мітингу. «Хто ще міг би так сказати?» — додав Трамп, підкресливши свою готовність втрутитися задля миру.

Конфлікт на кордоні між Таїландом і Камбоджею поновився на початку тижня: обидві сторони звинувачують одна одну в обстрілах цивільних районів, а також у порушенні попередніх домовленостей про перемир’я.

Внаслідок зіткнень десятки тисяч людей змушені були залишити свої домівки, багато хто шукає притулку у таборах біженців.

Водночас, офіційний уряд Таїланду висловив скепсис: представники країни заявили, що не бачать сенсу у переговорному процесі, якщо ініціатива йде ззовні, не з боку Камбоджі.

Камбоджа, у свою чергу, заявляє, що готова до діалогу — але лише за умови, якщо бойові дії припиняться та буде створено справедливий механізм для врегулювання кордонної суперечки.