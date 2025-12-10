﻿
Безугла, маючи 1,5 млн грн доходу, вимагала підвищення зарплати нардепам

Народна депутатка Марʼяна Безугла, яка виступає за збільшення зарплат нардепам, заробляє 1,5 млн гривень на рік. Про це свідчать дані її електронної декларації за минулий рік.

Торік вона заробила 740 тис. гривень зарплати, а також 816 тис. гривень компенсації вартості проїзду територією України, оренди житла або винайму готельного номера та для відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, визначених кошторисом Верховної Ради України.

Безугла орендує квартиру в Києві, хоча має власну в цьому ж місті.

Як повідомляло раніше ForUa, у держбюджеті на 2026 рік не передбачене підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців.

 

 

 

 

 

Верховна Рада зарплати нардепів декларація Безуглої Мар'яна Безугла
