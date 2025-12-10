﻿
Спорт

Трагедія в українському футболі: помер відомий тренер

Трагедія в українському футболі: помер відомий тренер

Сьогодні, 10 грудня, український футбол спіткала трагічна звістка: на 49-му році життя після боротьби з тяжкою хворобою помер відомий український тренер Ігор Дідик. Фахівець працював у структурі львівського "Руху", де багато років присвятив розвитку юних талантів.

Про смерть тренера повідомила Львівська асоціація футболу, а також клуб "Рух". Ігор Дідик розпочав свою роботу у дитячо-юнацькій школі "Руху" у 2012 році та відіграв ключову роль у формуванні академії, допомагаючи зростати майбутнім професійним гравцям.

У Ігоря Дідика залишився син, 23-річний центральний захисник Роман Дідик, який наразі виступає за черкаський ЛНЗ.

Як футболіст, Ігор Дідик мав досвід виступів у низці українських клубів, серед яких Цементник (Миколаїв), Верховина/Говерла (Ужгород), Енергетик (Бурштин), Спартак (Івано-Франківськ), Енергія (Львів) та Рава (Рава-Руська).

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

футболтренерУПЛІгор ДідикФК "Рух"
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мир для України ближче, ніж будь-коли з початку вторгнення Росії: президент Фінляндії
Головне 10.12.2025 08:53:33
Мир для України ближче, ніж будь-коли з початку вторгнення Росії: президент Фінляндії
Читати
Удари РФ по містах спричинили рекордну кількість цивільних жертв — ООН
Головне 10.12.2025 08:14:15
Удари РФ по містах спричинили рекордну кількість цивільних жертв — ООН
Читати
Місяці замість тижнів: мирний план США для України буксує
Головне 10.12.2025 07:54:59
Місяці замість тижнів: мирний план США для України буксує
Читати

Популярнi статтi