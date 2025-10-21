Чернігів у повному блекауті: Внаслідок російських обстрілів місто без електрики та водопостачання

У вівторок, 21 жовтня, у Чернігові оголошено повний блекаут. Місто залишилося без електроенергії та водопостачання внаслідок ударів російської армії по енергетичній інфраструктурі області, що відбулися напередодні, 20 жовтня. Про це повідомляє Чернігівська міська рада.

Російська армія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури, після чого орієнтовно після 21:30 північна частина області залишилася без світла. Енергетики продовжують ліквідацію наслідків обстрілів і працюють над відновленням електропостачання, проте час повного відновлення наразі невідомий.

Критична інфраструктура працює завдяки альтернативним джерелам

Попри відсутність централізованого електропостачання, завдяки альтернативним джерелам живлення, відновлюється подача тепла до міських та обласних медичних закладів і дитячих садочків.

Комунальне підприємство «Чернігівводоканал» підтримує роботу насосних станцій водопроводу та каналізації за допомогою генераторів. Водовідведення забезпечено повністю. Подача води гарантована на перші поверхи, в середньому — до 4-5 поверху, а в окремих районах (зокрема Шерстянка) — до 6-го.

Для забезпечення мешканців водою, максимальний тиск у водопровідній мережі міста підтримується за графіком:

з 6:00 до 10:00;

з 18:00 до 22:00.

Обмеження у транспорті та "Пункти незламності"

У зв’язку з блекаутом, тролейбусні маршрути, крім № 10 і № 11, тимчасово не працюють. Маршрут № 11 наразі курсує до діагностичного центру.

Для підтримки жителів у місті розгорнуто Пункти незламності, де чернігівці можуть зігрітися, зарядити телефони та отримати гарячу воду.

Перелік адрес Пунктів незламності у Чернігові: вул. Жабинського, 21; вул. Шевченка, 3; вул. Прикордонників, 19; просп. Миру, 190а; вул. Захисників України, 4; вул. Індустріальна, 3; просп. Перемоги, 1; вул. Набережна, 14; вул. Захисників України, 3Б; вул. Козацька, 13 А; вул. Авіаторів, 22а; вул. Соборності, 256; просп. Перемоги, 15; вул. В. Стуса, 7; вул. Дніпровська, 35а; вул. Нафтовиків, 1; вул. Д. Самоквасова, 8; вул. Незалежності, 32; просп. Л. Лук’яненка, 74; вул. Стрілецька, 4; вул. Д. Самоквасова, 8; вул. 1-ша Кордовська, 8.

Нагадаймо, раніше окупанти пошкодили об'єкти енергетики на Чернігівщині.