Війна

Рятувальна операція у Чернігові завершена: 1 загибла, десять поранених та 164 пошкоджені квартири

У Чернігові завершено аварійно-рятувальну операцію на місці влучання російського безпілотника у житловий будинок. Про результати робіт станом на ранок п’ятниці, 26 грудня, повідомив керівник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Внаслідок атаки, яка сталася на Різдво, 25 грудня, загинула одна людина. Глава ОВА В’ячеслав Чаус уточнив, що жертвою стала 80-річна жінка. Ще десять осіб отримали поранення, серед постраждалих — троє дітей.

Російський дрон влучив у п’ятиповерховий будинок на рівні третього поверху вдень 25 грудня. Удар спричинив пожежу та значні руйнування: загалом пошкоджено 164 квартири, дві з яких зруйновані повністю.

Станом на ранок 26 грудня у будинку частково відновили комунікації. Теплопостачання, газопостачання та електропостачання повернули у 60 квартир. Без опалення все ще залишаються 25 помешкань. Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням пошкоджених мереж.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаЧернігіватака рф
