Окупанти пошкодили об'єкти енергетики на Чернігівщині

Чернігівська область зазнала масованого комбінованого удару росіян.

"На жаль, є два влучання "Шахедів": об'єкт теплопостачання та енергооб'єкт в двох громадах Чернігівського району. Через це аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області", - повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.



Енергетики вже працюють над відновленням.



Наразі критичну інфраструктуру перевели на генератори. Частково розгорнули пункти незламності.

"У випадку більш тривалих строків відновлення електропостачання – такі пункти будуть розгортатись додатково", – підсумував Чаус.

Фото: скріншот.