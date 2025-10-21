﻿
Економіка

«Укренерго» обіцяє увімкнути опалення в домівках українців через 10 днів

Різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця.

Протягом десяти днів тепло має з'явитись у будинках по всій Україні, повідомляє "РБК-Україна".

Значна частина українців нині вимушено обігріває оселі за допомогою кондиціонерів та електрообігрівачів, що суттєво навантажує енергосистему.

Поведінка побутових споживачів зараз критично впливає на баланс у мережі, адже саме населення є найбільшим споживачем електроенергії в країні.

"Невмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі", - заявив голова "Укренерго" Віталій Зайченко.

Він додав, що найближчими днями очікується відновлення теплопостачання на всій території України. Це, за прогнозом компанії, має знизити пікове навантаження, оскільки потреба в інтенсивному електрообігріві зменшиться.

Нагадаємо, Газ для зими: наскільки заповнені сховища і чи потрібен імпорт.

Фото: Pexels.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

опалювальний сезонУкраїнавійнаУкренергоелектроенергія
