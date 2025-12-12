На порозі колапсу: 2026 стане найважчим роком для РФ

За оцінками британського видання The Economist, Росія не така стійка, як прагне здаватися, проте Путін продовжить війну в Україні, передчасно заявляючи про «перемогу». Журналісти видання зазначають, що офіційні заяви Кремля не відображають реальної ситуації на фронті й у економіці. «Слухаючи російського диктатора, можна подумати, що РФ крокує до перемоги у війні проти України… Але реальна ситуація далеко не така комфортна», — пише видання.

За даними видання, російський наступ повільний, а економіка демонструє ознаки серйозних проблем. За останній рік доходи від нафти та газу впали на 22%, що призводить до зростання бюджетного дефіциту. Кремль витрачає до половини бюджету на військові потреби та безпеку, залишаючи мало ресурсів для цивільної економіки. Цивільний сектор потерпає від високих процентних ставок, податків та браку робочої сили, що стримує зростання й інвестиції. Економісти попереджають, що 2026 рік може стати найважчим для російської економіки.

У матеріалі також йдеться про зміну настроїв серед росіян: «У травні 2023 року росіяни думали, що більшість людей у їхньому оточенні підтримують війну. Натомість у жовтні 2025 року більшість вважає, що їхнє оточення проти війни або має рівномірно розподілені погляди», — зазначає видання. При цьому лише 40% росіян бачать ветеранів «спеціальної військової операції» як героїв, тоді як значна частина сприймає їх інакше.

Економічний та соціальний тиск, відзначає The Economist, може зменшувати глибинну підтримку війни всередині РФ, але не змусить Кремль шукати мирні рішення у короткостроковій перспективі.

