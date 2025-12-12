Токіо розчароване мовчанням Трампа після китайських погроз Такаїчі

Японія просить адміністрацію Дональда Трампа надати прем’єр-міністерці Санае Такаїчі значно більшу публічну підтримку після різкої реакції Китаю на її заяви щодо Тайваню. У Токіо розчаровані тим, що Вашингтон фактично обмежився формальними коментарями, тоді як Пекін відповів погрозами санкцій і кампанією тиску на Японію, пише Financial Times.

Прем’єрка Такаїчі заявила, що потенційна китайська атака на Тайвань становитиме для Японії «екзистенційну загрозу» і може вимагати розгортання японських військових. Китайська влада відповіла різко: від погроз економічного тиску до закликів уникати поїздок до Японії. Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі також повідомив про інцидент, коли китайські військові літаки навели радари на японські винищувачі біля Окінави.

Попри погіршення ситуації, Білий дім публічно підтримав Такаїчі лише мінімально. Минулого місяця посол США в Японії Джордж Гласс запевнив, що Трамп і його команда «підтримують» прем’єрку, але більш гучних заяв із Вашингтона не було.

Токіо очікувало протилежного, особливо враховуючи, що заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі раніше вимагав, щоб Японія чітко окреслила свою роль у можливому конфлікті США та Китаю через Тайвань. Натомість, після запитів Японії про посилення підтримки, Вашингтон видав лише короткий допис у соцмережах від заступника речника Держдепартаменту — жест, який у Токіо назвали «недостатнім».

Американські дипломатичні джерела кажуть, що Трамп не хоче загострювати відносини з Пекіном, оскільки оберігає свою торговельну угоду з Сі Цзіньпіном. Це створило враження, що Білий дім уникає відкритої підтримки Японії в момент напруженості.

Ситуація загострилася ще більше після інтерв’ю Fox News, де Трамп, коментуючи погрози китайського дипломата вбити Такаїчі, відповів: «Багато наших союзників не є нашими друзями». Він так і не висловив жодної прямої підтримки японській лідерці, попри її близькі стосунки з ним та трагічну долю її наставника Сіндзо Абе, убитого в 2022 році.

Експерти у США й Японії критикують Білий дім за цю пасивність, наголошуючи, що Такаїчі фактично озвучила найвідвертішу позицію Японії щодо спільної оборони Тайваню та США. Відсутність публічної реакції Вашингтона викликає занепокоєння як у Токіо, так і в Тайбеї, адже демонструє стратегічну невизначеність американської адміністрації.

Попри напруженість, японський уряд офіційно не коментує деталі, а в приватних розмовах наголошує: союз зі США не під сумнівом, однак рівень публічної підтримки — розчаровує.