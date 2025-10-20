Газ для зими майже: наскільки заповнені сховища і чи потрібен імпорт

Україна активно готується до початку опалювального сезону, і формування необхідних запасів газу в підземних сховищах (ПСГ) майже завершено. Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що план із заповнення ПСГ досягнутий на 99,5%.

«Це дозволить покривати необхідну частину гарантованого споживання, тому Україна зможе перезимувати з опаленням», – запевнив Колісник.

Водночас посадовець зазначив, що через пошкодження об'єктів видобутку в результаті ворожих атак, а також через їх продовження, додатковий імпорт газу є необхідним.

Звідки Україна імпортуватиме газ?

Президент Володимир Зеленський розповів про зусилля України щодо забезпечення додаткових обсягів газу на зиму, що можуть сягнути 2 мільярдів доларів. За його словами, розуміння, де брати газ, вже є.

Зокрема, Україна має позитивні домовленості з енергетичними компаніями у США, досягнуті прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Також є домовленості зі Словаччиною.

Суттєву підтримку надасть Норвегія, яка надасть транш грантом у розмірі 100 мільйонів доларів, і також виділить ще один січневий транш.

Крім того, Зеленський повідомив про такі потенційні джерела імпорту:

Американський СПГ (скраплений природний газ) зможе надходити через Польщу у разі потреби.

Греція : «Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом».

Азербайджан: «Є розуміння також із іншими країнами, з Азербайджаном також є».

«З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено», – підсумував Президент.

Він також зазначив, що американські енергетичні компанії висловлюють бажання вийти на український ринок. Як приклад, Президент згадав двосторонній газовий проєкт щодо СПГ-терміналу в Одесі, який вже представили у Білому домі.