На тлі російської дезінформації Зеленський відвідав Купʼянський фронт і відзначив успіхи оборони

Президент Володимир Зеленський відвідав Купʼянський напрямок і привітав українських бійців із Днем Сухопутних військ. Про це він заявив у своєму зверненні.

«Сьогодні — Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ — ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта», — підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що саме результати на полі бою зміцнюють дипломатичні позиції України: «Так це працює: наші сильні позиції всередині країни — це сильні позиції в розмовах про завершення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам — сьогодні ваш день».

Раніше в Міноборони РФ заявляли, що Владімір Путін нібито наказав допустити іноземних, зокрема й українських журналістів, до Покровська, Мирнограда та Купʼянська, щоб продемонструвати «захоплення» цих міст. Тим часом реальна ситуація на фронті спростовує російські інформаційні вкиди.

Сили оборони України заблокували російські підрозділи в Купʼянську та зачистили всю північно-західну частину міста. Попри це російська пропаганда продовжує поширювати заяви про «повний контроль» над Купʼянськом і «успішне відбиття» українських атак.

За словами начальника управління комунікації Угруповання об’єднаних сил Віктора Трегубова, російські війська поспішили з наступом на місто і серйозно переоцінили власні можливості. Окупанти зазнають втрат у міських районах, де українські оборонці утримують ініціативу.