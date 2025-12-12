Європа стала беззаперечним лідером найкомфортніших міст світу

Європейські міста очолили новий глобальний рейтинг комфортності життя на 2025–2026 роки: одразу 38 міст ЄС потрапили до топ-50, а перше місце посіла швейцарська столиця Берн.
Аналітики ECA International оцінили 275 міст світу за ключовими критеріями, що визначають якість життя:
- стан інфраструктури;
- чистота повітря;
- доступність медицини;
- рівень безпеки та політична стабільність;
- якість житла й комунальних послуг;
- клімат;
- доступ до дозвілля та соціальних зв’язків.
Результати виявилися однозначними: Європа зайняла всі 10 перших позицій, продемонструвавши стабільно високий рівень інфраструктури, медицини та екологічної політики.«Такий результат відображає десятиліття інвестицій у чисте довкілля, високоякісну медицину та транспорт», — зазначили в ECA International. При цьому жодне європейське місто не потрапило до списку найгірших, що ще раз підтверджує загальну якість життя на континенті.
Чомуж саме Берн? Берн — компактне, спокійне й надзвичайно доглянуте місто, розташоване на вигині річки Ааре. Його історичний центр занесений до списку ЮНЕСКО, а популярні локації на кшталт Freibad Marzili та Kulturzentrum Reitschule роблять його привабливим як для туристів, так і для місцевих.
Проте комфортність життя у Швейцарії має і свій зворотний бік: країна традиційно входить до списку найдорожчих у світі за рівнем оренди, харчування та повсякденних витрат.
Топ-10 найкомфортніших міст світу за версією ECA International:
Берн, Швейцарія
Копенгаген, Данія
Ставангер, Норвегія
Женева, Швейцарія
Люксембург, Люксембург
Гаага, Нідерланди
Відень, Австрія
Мюнхен, Німеччина
Дублін, Ірландія
Лісабон, Португалія
Автор: Тетяна Андрійко