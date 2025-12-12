Європа стала беззаперечним лідером найкомфортніших міст світу

Європейські міста очолили новий глобальний рейтинг комфортності життя на 2025–2026 роки: одразу 38 міст ЄС потрапили до топ-50, а перше місце посіла швейцарська столиця Берн.

Аналітики ECA International оцінили 275 міст світу за ключовими критеріями, що визначають якість життя:

- стан інфраструктури;

- чистота повітря;

- доступність медицини;

- рівень безпеки та політична стабільність;

- якість житла й комунальних послуг;

- клімат;

- доступ до дозвілля та соціальних зв’язків.

Результати виявилися однозначними: Європа зайняла всі 10 перших позицій, продемонструвавши стабільно високий рівень інфраструктури, медицини та екологічної політики.«Такий результат відображає десятиліття інвестицій у чисте довкілля, високоякісну медицину та транспорт», — зазначили в ECA International. При цьому жодне європейське місто не потрапило до списку найгірших, що ще раз підтверджує загальну якість життя на континенті.

Чомуж саме Берн? Берн — компактне, спокійне й надзвичайно доглянуте місто, розташоване на вигині річки Ааре. Його історичний центр занесений до списку ЮНЕСКО, а популярні локації на кшталт Freibad Marzili та Kulturzentrum Reitschule роблять його привабливим як для туристів, так і для місцевих.

Проте комфортність життя у Швейцарії має і свій зворотний бік: країна традиційно входить до списку найдорожчих у світі за рівнем оренди, харчування та повсякденних витрат.

Топ-10 найкомфортніших міст світу за версією ECA International:

Берн, Швейцарія

Копенгаген, Данія

Ставангер, Норвегія

Женева, Швейцарія

Люксембург, Люксембург

Гаага, Нідерланди

Відень, Австрія

Мюнхен, Німеччина

Дублін, Ірландія

Лісабон, Португалія

Як повідомляло раніше ForUa, названо найчистіше місто світу.