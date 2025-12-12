Україна погодилася на створення великої демілітаризованої зони на Донбасі

Україна готова погодитись на створення демілітаризованої зони на Донбасі. Цю поступку включено до переглянутого американського "мирного плану". повідомляє Le Monde із посиланням на джерела.

Видання пише, що зона передбачає відведення як українських, так і російських військ від лінії фронту та контроль міжнародних сил, включно зі США, для запобігання новій агресії.

"Поступка була включена до переглянутиго мирного плану США, підготовленого Президентом України Володимиром Зеленським та переданого президенту США Дональду Трампу в середу ввечері". Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та Мерц брали участь у розробці пропозиції, підтвердив канцлер Німеччини.

"На думку Києва, демілітаризована зона вимагатиме відведення як українських, так і російських військ з обох боків нинішньої лінії фронту на Донбасі. Стратегічно важливий регіон, промисловий басейн, якого росія прагне з 2014 року, потім може бути переданий під нагляд міжнародних сил, включаючи США, щоб запобігти подальшій російській агресії", - ідеться у публікації.

"Демілітаризована зона має існувати по обидва боки лінії розмежування", - заявив Le Monde "український переговірник" Михайло Подоляк. "Нам потрібно буде логічно та юридично визначити, чи слід вивести всі види озброєння, чи лише важке озброєння. Щоб запобігти можливим порушенням, представники моніторингових місій та іноземного контингенту повинні будуть бути присутніми, щоб забезпечити дотримання узгоджених принципів та домовленостей, - сказав він. - Це природний формат для припинення конфлікту, знаючи, що частина території, на жаль, залишиться під фактичною російською окупацією, і що лінія розмежування буде встановлена в будь-якому випадку".

Журналісти порівнюють такий підхід із демілітаризованою зоною між Північною та Південною Кореями 1953 року. У корейському випадку зона має ширину чотири кілометри та довжину 250 кілометрів уздовж кордону між двома країнами. В українському випадку вона може бути набагато довшою та глибшою.

