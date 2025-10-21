﻿
Трамп буде танцювати на балах у Білому домі

Трамп буде танцювати на балах у Білому домі

У східному крилі Білого дому почалися демонтажні роботи для реалізації ідеї президента Дональда Трампа з будівництвом там великої бальної зали для урочистих прийомів.

Трамп оголосив, що на території Білого дому розпочалися роботи з будівництва бального залу.

"Будучи повністю відокремленим від безпосередньо Білого дому, східне крило під час цього процесу зазнає повної модернізації і стане гарнішим, ніж будь-коли, коли все буде готово. Понад 150 років кожен президент мріяв про бальну залу у Білому домі, щоб приймати гостей на великих прийомах, державних візитах тощо. Для мене честь бути першим президентом, який нарешті запустив цей необхідний процес – і з нульовими витратами для американських платників податків", – заявив Трамп.

За його словами, кошти на масштабну перебудову надають багато щедрих патріотів і великих американських компаній.

Фото: Kevin Dietsch.

 Автор: Галина Роюк

