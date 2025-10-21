США блокують фінансову ініциативу ЄС на користь України

США не приєднаються до ініціативи Європейського Союзу щодо розширеного використання заморожених російських активів для підтримки України. Вашингтон занепокоєний ризиками для стабільності фінансових ринків і наразі не бере на себе жодних зобов’язань щодо участі в плані. Раніше Міністерство фінансів США дозволило використання приблизно $5 млрд заморожених активів, однак чіткої позиції щодо розширеного застосування активів ще не ухвалено, повідомляє Bloomberg з посиланням на американські джерела.

Відмова США збігається з новим тиском Білого дому щодо припинення бойових дій в Україні. Президент Дональд Трамп зустрівся минулого тижня з Володимиром Зеленським у Вашингтоні і оголосив про плани переговорів із Владіміром Путіним у Будапешті.

Європейські посадовці висловили розчарування, адже підтримка США була б важливим сигналом для інших країн. Велика Британія та Канада вже підтримують ініціативу ЄС, тоді як Японія схиляється до більш обережного підходу.

В той же час ЄС намагається залучити країни G7 до механізму використання заморожених активів центрального банку як застави для залучення позик на суму до 140 млрд євро ($160 млрд) для України. Єврокомісія готує детальний механізм, який може бути оприлюднений після схвалення лідерами ЄС, можливо на саміті в Брюсселі наприкінці тижня.

Більшість із 280 млрд євро заморожених російських активів зберігається в Європі, переважно в бельгійській Euroclear. ЄС розглядає можливість залучення нових позик під заставу цих активів, але механізм є юридично та фінансово складним, а Москва може висловити юридичні заперечення. Європейські банки та центральний банк попереджають про потенційні фінансові ризики та вплив на довіру до євро.

Як повідомляло раніше ForUa, "Велика сімка" наближається до угоди про посилення санкцій проти РФ.