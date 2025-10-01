﻿
Свiт

"Велика сімка" наближається до угоди про посилення санкцій проти РФ, - Bloomberg

Країни G7 наближаються до угоди про значне посилення санкцій проти Росії через її небажання припинити війну проти України.

“Ми згодні з необхідністю діяти спільно і вважаємо, що зараз настав час для значного скоординованого посилення заходів, щоб підтримати стійкість України і критично послабити здатність Росії вести війну проти України”, – йдеться в проєкті заяви, з якою ознайомився Bloomberg.

Міністри фінансів G7 мають виступити в середу, і за даними джерел журналістів, заява ще може змінитися до її остаточного затвердження.

У поточному проєкті йдеться про те, що G7 працює над низкою варіантів, які включають нові заходи щодо ключових секторів економіки, таких як енергетика, фінанси та військова промисловість, а також спрямовані проти країн і організацій, які сприяють військовим зусиллям Москви та допомагають їй обходити наявні санкції.

Ми погодилися, що зараз настав час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом доходів Росії“, – йдеться в заяві.

Це свідчить про те, що G7 може впровадити санкції проти російських нафтових гігантів і тіньового флоту.

Проєкт заяви передбачає, що міністри також обговорять фінансові потреби України, включаючи координацію заходів щодо подальшого використання заморожених активів російського центрального банку.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що в новому пакеті санкцій Євросоюзу одним із ключових елементів є заборона імпорту скрапленого природного газу (СПГ) із Росії.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфантиросійські санкціїкраїни G7
