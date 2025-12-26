Спадщина як зброя: ГУР передало ПЦУ унікальну ікону Архангела Михаїла

Українська культурна та духовна спадщина отримала вагоме поповнення: Головне управління розвідки Міністерства оборони України передало Православній Церкві України унікальний образ Архангела Михаїла. Урочиста подія відбулася за участі очільника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова та керівника Служби військового капеланства розвідки отця Костянтина Холодова, які вручили реліквію Митрополиту Епіфанію.

Мистецька та символічна цінність образу

Ця ікона є рідкісним зразком сакрального живопису, де Архангел Михаїл постає у постаті могутнього воїна на вогняному коні. Деталізація образу несе в собі глибокий символізм: кожен елемент підкреслює ідею безкомпромісної боротьби добра зі злом та віру в неминучу перемогу світла. Передача такої реліквії під час війни підкреслює нерозривний зв'язок між українським військом та духовними основами нації.

Культурна деокупація та тяглість традицій

Кирило Буданов під час передачі зазначив, що збереження культурних надбань є стратегічним завданням, а місце цієї ікони — саме в лоні української церкви, де вона служитиме вірянам так само, як і століття тому.

Зі свого боку отець Костянтин Холодов акцентував на історичному контексті події. Він нагадав, що протягом століть українська культура потерпала від пограбувань та спроб знищення з боку московії. Повернення та збереження подібних пам’яток сьогодні є актом культурного спротиву. За словами капелана, зараз Україна демонструє небачену раніше силу у захисті своєї ідентичності, а відроджена ікона має стати оберегом від темряви для кожного, хто шукає духовної підтримки.