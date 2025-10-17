Сирський озвучив величезні втрати РФ і ефект Tomahawk

Сили оборони України змогли зупинити весняно-літню наступальну кампанію російського окупаційного війська та продовжують руйнувати подальші плани Кремля. Про це сьогодні повідомив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

За його словами, у вересні ЗС РФ втратили майже 29 тисяч військовослужбовців (убитими й пораненими), а також значну кількість техніки: 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем та 6 РСЗВ. Загалом від початку року до полону потрапили 2060 військовослужбовців ЗС РФ.

Головнокомандувач зазначив, що українські оборонці застосовують асиметричні заходи для нівелювання переваги ворога в особовому складі й озброєнні.

"Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою повною мірою. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту", – описав ситуацію генерал.

Ситуація на фронті: активна оборона та контрнаступальні дії

Сирський наголосив, що плани Кремля із захоплення важливих районів та населених пунктів не виконуються, а тому постійно переглядаються й відтерміновуються. Українські воїни перебувають в активній обороні, проте на окремих напрямках проводять і контрнаступальні та штурмові операції з метою відновлення втраченого положення.

Зокрема, наші підрозділи продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області, тривають активні дії в Покровському районі Донецької області та є певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області.

Ефект від Deep Strike: удари по тилу стають відчутними

Одним із найефективніших елементів протидії агресору головнокомандувач назвав глибинне ураження по території РФ у межах стратегії Deep Strike. За його словами, в рамках цієї роботи знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора.

"Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутним для російської армії та економіки", – підкреслив генерал.

Протягом 2025 року Сили оборони завдали успішного вогневого ураження по 45 об'єктах паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу РФ. Загальні обсяги виробництва ПММ у Росії зменшилися майже на 25%, а через зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор щодня втрачає понад 46 млн доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії.

На завершення Сирський повідомив про позитивні сигнали щодо надання нових пакетів військової допомоги, зокрема про обговорення постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети Tomahawk.

"Їхнє застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру. Сили оборони України зберігають стійкість, керованість і віру в загальний успіх", – підсумував головнокомандувач ЗСУ.