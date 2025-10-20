У Таїланді почалися облави на росіян з протермінованими візами

На популярному серед туристів тайському острові Панган відбулися масові затримання громадян Росії, котрі порушили візовий режим. За інформацією місцевої поліції, протягом кількох днів до тимчасових камер доправили близько двох десятків росіян, повідомляє TMT.

– У нас у камерах тимчасового утримання зараз перебуває близько 20 росіян, затриманих протягом трьох-п’яти днів різними службами, — розповів черговий офіцер. За його словами, більшості затриманих інкримінують саме порушення візового режиму, хоча серед них є й ті, хто перебуває під слідством у кримінальних справах.

Облави відбуваються на тлі посилення банківських правил для росіян у Таїланді. З серпня більшість банків припинили масове відкриття рахунків для громадян Росії. Як повідомляла The Moscow Times з посиланням на росіян, які проживають у Таїланді, відкрити рахунок тепер можна лише за наявності віз певних категорій — робочої B, довгострокової освітньої ED long або короткострокової освітньої ED short.

Учасники російськомовних спільнот у Таїланді зазначали, що навіть власникам нерухомості стало практично неможливо відкрити банківський рахунок без відповідної візи. Зазначається, що дехто обійшов майже десять банків, включно з Krungsri, Krungthai, UOB, Kasikorn, SCB та TTB, проте, скрізь вимагали довгострокову візу.

ForUA зазначає, раніше Таїланд скоротив термін безвізового перебування іноземців, зокрема росіян, з 60 до 30 днів.

Рішення ухвалене для мінімізації ризиків, пов’язаних із незаконною діяльністю, яку можуть вести приїжджі, користуючись безвізовим в’їздом. Однак перед офіційним запровадженням нових правил влада планує обговорити низку додаткових аспектів.