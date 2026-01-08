Американський лящ Путіну: до чого призведе захоплення США судна з прапором РФ

У середу, 7 січня, США оголосили про захоплення пов’язаного з Венесуелою нафтового танкера Marinera, який після більш ніж двотижневої погоні через Атлантику змінив назву та підняв російський прапор. Про те, яким чином дане конкретне морське загострення може вплинути на російсько-українську війну – далі в матеріалі ForUA.

Танкер, спочатку відомий як Bella 1, був захоплений 7 січня у Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США після того, як його відстежив корабель американської берегової охорони USCGC Munro, повідомило напередодні в соцмережі X Європейське командування ЗС Сполучених Штатів.

Про захоплення судна також згодом оголосили Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки у координації з Міністерством оборони США. «Захоплення проводиться в рамках розпорядження президента США, спрямованого проти судів, що знаходяться під американськими санкціями і загрожують безпеці та стабільності Західної півкулі», - додали в командуванні.

«Блокада санкційної та незаконної венесуельської нафти залишається чинною – у будь-якій точці світу», - написав у соцмережах глава Пентагону Піт Гегсет, додавши при цьому, що Вашингтон продовжить аналогічні дії й щодо інших суден.

І того ж таки 7 січня Південне командування США повідомило про захоплення ще одного танкера «тіньового флоту» у водах Карибського моря. Як заявили військові, судно Sophia не мало громадянства і також було під санкціями США.

Танкер Marinera, який змінив прапор Гаяни на російський, став одним із судів, які намагалася впродовж двох тижнів затримати берегова охорона США після початку кампанії тиску президента Трампа на Венесуелу. Принагідно нагадаємо, що не далі як у грудні 2025 року Дональд Трамп заявив, що розпорядився ввести блокаду проти нафтових танкерів, котрі перебувають під санкціями і які або прямують до Венесуели, або залишають її.

У Міністерстві транспорту Росії обурено назвавши (чия б корова мукала би – Ред.) американців «піратами», заявили, що Сполучені Штати не мали права затримувати танкер Marinera та судно Sophia.

«Жодна держава не має права застосовувати силу щодо судів, які належним чином зареєстровані в юрисдикціях інших держав», - заявили в профільному міністерстві країни-агресорки. Там додали, що 24 грудня 2025 року судно Marinera отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Російської Федерації, а відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року у водах у відкритому морі діє режим свободи судноплавства.

Тим часом Міністерство оборони Великобританії заявило, що підтримало зусилля США із затримання танкера Bella 1 (Marinera) під російським прапором у Північній Атлантиці у середу, 7 січня, зокрема за допомогою літаків Королівських ВПС. Про це заявив міністр оборони Джон Гіллі. Він зазначив, що Збройні сили Великобританії «продемонстрували майстерність та професіоналізм, підтримавши успішне перехоплення США судна Bella 1, яке прямувало до Росії». Британський посадовець особливо наголосив, що ця акція стала частиною глобальних зусиль щодо боротьби з порушенням санкцій: «Це судно, яке має ганебну історію, є частиною російсько-іранської осі ухилення від санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти і страждання від Близького Сходу до України. Великобританія продовжуватиме посилювати свої дії проти діяльності «тіньового флоту», щоб захистити як нашу національну безпеку, економіку, так і глобальну».

«Американський десант захопив російський танкер «Marinera». Берегова охорона США переслідувала цей танкер більше 2 тижнів. Нафтотранспортне судно, спочатку під назвою «Bella-1», прослизнуло крізь американську блокаду підсанкційних танкерів. Найцікавіше - для захисту свого танкера Росія висунула кораблі та підводний човен. Але лякати Трампа, коли він бачить здобич, немає сенсу. Тобто, почалося! США захоплюють російські танкери прямо біля океану, Росія лякає прямим бойовим зіткненням, але США не лякаються. І... Росія сама відмовляється від бойового зіткнення. Бо «трохи небезпечно». І це дуже добрий знак усім. У цей час десь заплакали американські та європейські політики, які постійно говорили про

«уникати ескалації». Терпіли, іншими словами. Терпіли в цьому випадку - не дієслово, а іменник», - іронізує політолог Кирило Сазонов.

Водночас його колега по експертному цеху Сергій Таран робить наступний акцент: «Трамп дав Путіну гучного ляща. Кораблі ВМФ та російський підводний човен тихо спостерігали як американці захоплювали танкер, який офіційно ходив під російським (!) прапором. І на спасіння якого Росія направила свої військові кораблі. Якщо можна було б уявити справжнє приниження Росії, то ось це саме воно. Звичайно, йдеться не про одне корито, яке переводило підсанкційну нафту. Цим самим Трамп показує і Китаю, і Росії, що діятиме рішуче, і ніяка «ядерна тріада» Путіна його не лякає. Ну, і звичайно це гарний прецедент і приклад для партнерів. Тому блокування російського тіньового флоту - вже не виглядає неможливою перспективою».

Загалом, на переконання експертів, ситуація із захопленням російських танкерів американцями в Атлантичному океані може мати далекосяжні наслідки, зокрема й щодо війни в Україні. Це не означає, що мирно-перемовний процес буде однозначно та безповоротно зірвано, позаяк у пана Трампа, судячи з його слів, залишається «великий інтерес» до завершення війни. Втім, якщо відносини по лінії Вашингтон-Москва увійдуть у штопор, говорити про суттєві дипломатичні зрушення не доводиться. З іншого боку, не виключено, що РФ, яка розуміє лише одну мову - мову сили - навпаки припинить імітаційні мирно-перемовні свистопляски і врешті-решт серйозно підійде до питання мирного врегулювання.

Наразі ж очільник Білого дому продовжує гру м’язами. Зокрема, невдовзі після захоплення танкеру, котрий, як зазначалося вище, ходив під російським триколором, президент США заявив у своїй соцмережі Truth Social, мовляв, єдина держава, яку Китай і Росія бояться та поважають – це відроджені Трампом США. Крім того, додав господар Овального кабінету, «без моєї участі Росія зараз би вже контролювала всю Україну». Крайня репліка є, м’яко кажучи, дискусійною, але поки мінливі трампівські каруселі схиляються в антиросійський бік офіційному Києву навряд чи доцільно вступати у будь-яку полеміку з вкрай емоційно чутливим американським лідером.

До речі, якраз у середу, 7 січня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) оприлюднив результати свіжого опитування, яке засвідчило, що переважна більшість українців (74%) вважають поганим для нашої держави те, що посаду президента Сполучених Штатів обіймає Дональд Трамп. У травні-червні так вважали 72%, тобто ситуація майже не змінилася. Переконаі, що для України добре, що Трамп є президентом, 14% (раніше було 16%). Тут можна сказати лише одне: добре, що очільник Білого дому не читає українські медіа і тим більше, не аналізує суспільну думку всередині нашої держави, бо інакше, образившись на народ України, який він повсякчас (і тут слід віддати належне системній оцінці) називає героїчним, президент США міг би з пилу-жару нарубати ще тих геополітичних дров, підіграючи путінській Росії. Наразі ж для нас ситуація виглядає вкрай сприятливою. Зокрема, в ніч на четвер, 8 січня за Києвом за підсумками зустрічі з Трампом американський сенатор Ліндсі Грем заявив про те, що очільник Білого дому увімкнув таки «зелене світло» відомому двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії. Він переконаний, що таке рішення є своєчасним, адже «Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних». Сенатор Грем додав, що цей законопроєкт дасть змогу Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, підживлюючи тим самим військову машину Путіна.