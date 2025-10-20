Євросоюз розглядає нову модель членства, яка допоможе прискорити вступ України, - Politico

У ЄС розглядають новий формат участі в блоці для того, щоб зробити лідера Угорщини Віктора Орбана більш схильним до вступу туди України. Йдеться, зокрема, про участь в союзі без права вето.

Про це з посиланням на трьох неназваних європейських дипломатів та посадовця ЄС, обізнаного з обговореннями, пише Politico.

Зазначається, що пропозиція перебуває на ранній стадії і має бути ухвалена всіма країнами-членами.

Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як Євросоюз оновить власні механізми так, щоб окремим країнам було складніше блокувати політику вето.

Це – остання спроба урядів, що виступають за розширення ЄС, вдихнути життя в процес розширення, який наразі блокується Будапештом та кількома іншими столицями через побоювання, що це може призвести до небажаної конкуренції за місцеві ринки або поставити під загрозу інтереси безпеки.

Європейська комісія, країни Північної Європи та Балтії, а також країни Центральної Європи традиційно прихильно ставляться до розширення.

ЄС зробив розширення стратегічним пріоритетом на тлі експансіоністського порядку денного президента Росії Володимира Путіна, хоча прагнення збільшити кількість членів з нинішніх 27 до 30 протягом наступного десятиліття оголює внутрішні розбіжності блоку.

– Майбутні члени повинні бути зобов’язані відмовитися від свого права вето, доки не будуть впроваджені ключові інституційні реформи, такі як запровадження голосування кваліфікованою більшістю в більшості політичних сфер, – пояснив Антон Хофрайтер, голова Комітету з європейських справ німецького Бундестагу.

Це має дозволити країнам, які зараз перебувають на шляху до членства, – а саме Україні, Молдові та Чорногорії, – користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето.

ForUA нагадує, раніше віце-прем’єр-міністр України Тарас Качка висловив занепокоєння, закликаючи до креативних рішень для розблокування розширення ЄС, враховуючи, що заявка Києва на вступ все ще гальмується вето Угорщини.