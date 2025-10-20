Паризький Лувр, один із найвідоміших музеїв світу, оголосив про відкриття та відновлення роботи сьогодні, 20 жовтня, після "пограбування століття", що сталося напередодні. Про це повідомив телеканал BFMTV з посиланням на пресслужбу музею.

Музей був закритий близько доби після зухвалого злочину, внаслідок якого здобиччю зловмисників стали дорогоцінні прикраси імператора Наполеона та його дружини, а також інших монарших осіб. Частина музейних приміщень поки що залишатиметься закритою для публіки, хоча деталі не уточнюються.

Втрачені скарби на мільйони євро

За інформацією французького видання Le Parisien, загальна кількість викрадених ювелірних творів становить дев'ять. Серед них — Діамантовий бант імператриці Євгенії, дружини Наполеона III, який сам по собі коштував музею €6,72 млн.

Злочинці проникли до Галереї Аполлона, викравши цілу низку історичних коштовностей:

Тіара, намисто та сережки королеви Марії-Амелі із сапфірів . Намисто має довжину 43 см і прикрашене 32 смарагдами та 1138 діамантами.

Намисто та сережки зі смарагдів Марії-Луїзи , другої дружини Наполеона I.

Брошка-реліквія .

Тіара імператриці Євгенії. Її корону також викрали, але згодом знайшли пошкодженою.

Загальна вартість викраденого становить мільйони євро.

Деталі зухвалого проникнення

Зловмисники, яких наразі не знайшли, проникли до Лувру з боку набережної Сени, скориставшись будівельними роботами з реконструкції. Вони піднялися на вантажному ліфті, потрапивши безпосередньо в Галерею Аполлона. Двоє грабіжників розбили захисне скло і проникли всередину, тоді як третій чекав зовні. Під час пограбування ніхто не постраждав.

Реакція влади та посилення безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон назвав пограбування Лувру "посяганням на спадщину Франції" та пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб притягнути грабіжників до відповідальності. На тлі інциденту керівництво Лувру анонсувало посилення заходів безпеки у найближчому майбутньому.

Пошук викрадачів та коштовностей триває.

Нагадаймо, вчора стало відомо про пограбування в Луврі: з музею викрали історичні прикраси.