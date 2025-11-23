У Лозанні пограбували Римський музей: викрали десятки золотих монет

У Лозанні (Швейцарія) сталося пограбування Римського музею. Двоє невідомих знешкодили охоронця, розбили вітрину та викрали десятки золотих монет, які були виставлені всередині, передає Euronews.

Поліція повідомила, що підозрювані купили квитки і дочекалися моменту, коли більшість відвідувачів залишила музей незадовго до його закриття. Після цього вони напали на охоронця, зв’язали його та розбили вітрину, щоб забрати монети.

Грошова вартість викрадених монет не повідомляється, проте правоохоронці зазначають, що вони мають “археологічну цінність”.

Інцидент стався на тлі зростання цін на золото на світових ринках та після гучного пограбування ювелірних виробів у Луврі в Парижі, що виявило прогалини у системах безпеки музеїв.

Співробітник музею, 64-річний громадянин Швейцарії, був допитаний слідчими і, за повідомленням влади, не отримав травм під час інциденту.

Державні прокурори Швейцарії відкрили розслідування. Міська адміністрація Лозанни подала юридичну скаргу щодо завданих музею збитків. Крім того, регіональна влада, яка є власником золотих монет, також планує подати кримінальну скаргу.