Справа Лувру: кількість затриманих зросла до семи, викрадені коштовності вартістю 88 млн євро досі шукають

У справі про резонансне пограбування Лувру прокурорка Парижа ухвалила рішення взяти під варту ще чотирьох осіб. Викрадені дорогоцінності, вартість яких оцінюють у 88 мільйонів євро, досі не знайдено. Про це повідомляють France 24 та RFI.

Затриманими є двоє чоловіків віком 38 і 39 років та двоє жінок 31 і 40 років — усі проживають у Паризькому регіоні. Їх можуть утримувати під вартою до $96$ годин, тобто до 29–30 листопада.

Раніше у цій справі вже арештували трьох чоловіків віком 35, 37 і 39 років, яких пов’язують зі злочинною групою. За версією слідства, двоє з них проникли до галереї Аполлона та викрали ювелірні вироби XIX століття, тоді як інші двоє залишалися зовні та забезпечували прикриття.

Ще одну підозрювану — 38-річну жінку, партнерку одного з чоловіків — правоохоронці вважають співучасницею злочину. Її відпустили з-під варти, але під судовий нагляд.

Пограбування сталося у неділю, 19 жовтня, під час відкриття одного з найвідоміших музеїв світу. Через п'ять днів після гучного пограбування Лувру, деякі найцінніші коштовності колекції, які вціліли, перевезли до надзвичайно захищених сховищ Банку Франції. 26 жовтня злодіїв, що пограбували музей, затримали.

