Пограбування в Луврі: з музею викрали історичні прикраси

Французьке Міністерство культури повідомило про пограбування в Луврі. Музей закрили для відвідувачів.

Міністерка культури Франції Рашида Даті зазначила, що пограбування сталося вранці 19 жовтня під час відкриття музею. Вона додала, що перебуває на місці разом із працівниками музею та поліцією, а розслідування вже триває, повідомляє France24.

“Пограбування відбулося сьогодні вранці під час відкриття Лувру”, – йдеться у повідомленні міністерки.

Адміністрація музею опублікувала заяву, у якій повідомила, що Лувр буде зачинено “з надзвичайних причин”, не надавши подробиць про обставини інциденту чи перелік викрадених експонатів. За офіційною інформацією, під час події ніхто не постраждав.

За даними агентства AFP, один або кілька зловмисників проникли до музею. Поліція підтвердила факт злочину, але не уточнила, чи були викрадені твори мистецтва.

Джерело AFP у поліції повідомило, що грабіжників було кілька. Вони прибули на скутері, мали при собі невеликі бензопили та скористалися вантажним ліфтом, щоб дістатися зали, яку планували пограбувати.

Французьке видання Le Parisien зазначало, що злочинці проникли до будівлі з боку фасаду, який виходить на Сену, де нині тривають ремонтні роботи. Використавши вантажний ліфт, вони дісталися Зали Аполлона, розбили вікна та викрали дев’ять предметів із колекції ювелірних прикрас Наполеона і його дружини – імператриці Жозефіни.

Представники музею утрималися від коментарів і не уточнили, чи вдалося правоохоронцям знайти підозрюваних або викрадені речі.