Ціни на бензин і дизель злетять уже в січні — скільки коштуватиме пальне

Вже з 1 січня 2026 року українців очікує нове подорожчання пального. За прогнозами експертів, ціни на бензин можуть зрости до 1,5 гривні за літр.

Як повідомив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, головними причинами зростання стануть підвищення акцизів та ситуація на європейських ринках. «Здорожчання пов’язане з підвищенням акцизу та сезонними коливаннями попиту. Узимку традиційно зростають логістичні витрати, а український ринок реагує на коливання нафтових котирувань у Європі», — пояснив Куюн.

За оцінками аналітиків, ціни на бензин марок А-95 та А-92 піднімуться в середньому на 1–1,5 грн за літр, тоді як дизельне пальне подорожчає менш відчутно. У підсумку середня ціна бензину може сягнути 59–60 грн/л, а дизеля — 57–58 грн/л, залежно від регіону та мережі АЗС.

Підвищення вартості пального спричинять одразу кілька чинників:

- зростання ставок акцизного збору з 1 січня;

- збільшення витрат на транспортування та зберігання у зимовий період;

- вплив коливань цін на нафту в Європі.

