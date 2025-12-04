﻿
Свiт

У Польщі розмірковують, чи приймати безплатно броньовані машини Stryker від армії США

Керівництво Міністерства національної оборони Польщі підтверджує, що отримало пропозицію щодо безплатних броньованих машин Stryker від армії США. Зараз триває аналіз придатності техніки для Збройних сил Польщі та оцінка її технічного стану, інформує Польське радіо.

Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що на прохання міністерства Генеральний штаб розглянув американську пропозицію:

«Після попереднього аналізу ми ухвалили рішення перевірити технічний стан і придатність. Це може бути непоганий матеріал для навчання та проведення оперативних дій. Американці не очікують оплати, лише питають, чи потрібна нам така техніка безплатно».

За даними Польського радіо, Stryker можуть передати 18-й механізованій дивізії, яку називають «Залізною дивізією». До її складу входять бригади, оснащені танками Abrams, сумісними з броньованими машинами Stryker.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАПольщаStryker
