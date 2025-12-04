Книга українського автора стала лауреатом престижної премії Christianity Today Book Awards 2025

Книга українського богослова Валентина Синього «Служіння Богові в облозі: як війна змінила українську громаду» увійшла до переліку переможців престижної премії Christianity Today Book Awards 2025, отримавши Award of Merit у категорії Missions / Global Church. Це — перший випадок, коли книгу українського автора відзначено на цьому рівні у провідному євангельському журналі США. Про це пише Christianity Today.

Українська книга — серед найкращих у світі християнської літератури

Видання Christianity Today щороку визначає найкращі книжки, що формують інтелектуальне та духовне життя євангельської спільноти. Серед сотень поданих робіт експертне журі — теологи, пастори, письменники та лідери думок — обирає видання, які найповніше відповідають сучасним викликам глобальної Церкви.

У 2025 році серед відзначених опинилася й праця українського автора Валентина Синього, президента Таврійського християнського інституту (ТХІ). Його книга, видана у США видавництвом Eerdmans, здобула премію за заслуги (Award of Merit) у категорії, що охоплює місію, глобальні церковні процеси та служіння в умовах криз.

Сам Валентин Синій зазначив, що для української богословської спільноти це історична подія, адже вперше книгу українського автора відзначено у такому масштабному євангельському конкурсі.

Про що книга «Служіння Богові в облозі»

Книга — це свідчення очевидця про те, як російське вторгнення 2022 року докорінно змінило життя студентів, викладачів і служителів Таврійського християнського інституту.

Як президент освітньої установи, Синій організовував евакуацію семінарії, переміщення сотень людей у безпечніші регіони та відбудову життя громади у статусі внутрішньо переміщених осіб. Попри втрату кампусу й руйнування інфраструктури, команда інституту продовжила освітню і служительську діяльність.

У книзі автор розповідає, зокрема:

як народжувалося служіння серед руїн і загроз;

як семінарія шукала нові форми християнської присутності, працюючи для міст, що дали прихисток;

як викладачі та студенти ризикували життям, виїжджаючи у прифронтові райони для евакуації людей;

як, попри руйнування кампусу, продовжували навчання у тимчасових приміщеннях;

як родина автора проходила через особисті трагедії, страхи й неочікувані радощі — від весілля доньки в умовах війни до тривоги за літнього батька-пастора, який відмовився евакуюватися.

Паралелі з класиками християнської літератури

Оглядачі Christianity Today відзначили, що книга Синього продовжує традицію християнських свідчень про віру в умовах терору — подібно до творів К. С. Льюїса чи мемуарів Коррі Тен Бум.

Ключове питання, яке ставить автор: як духовний навчальний заклад може виконувати своє покликання, коли світ навколо нього руйнується?

На думку журі, книга дає глибоку богословську і гуманітарну відповідь, показуючи реальну людську ціну війни та силу християнського служіння в екстремальних умовах.

Значення нагороди

Для української духовної та академічної спільноти це — важливий сигнал: голоси українських християн, які живуть і служать у стані війни, стають помітними у глобальному євангельському просторі.

Премія Christianity Today відкриває широке міжнародне визнання книги, що свідчить про життя Церкви в Україні під обстрілами, її стійкість та посвяту.

Відзнака книги Валентина Синього — це не лише літературне визнання, а й духовне свідчення про те, як українська Церква продовжує служити Богові навіть під обстрілами, втратах і переселенні. Праця «Служіння Богові в облозі» стає вагомою частиною сучасної християнської літератури про війну, віру і місію, відкриваючи світові правду про український досвід стійкості.