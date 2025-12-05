У центрі Окленда, Нова Зеландія, правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, сховав коштовний медальйон із яйцем “Фаберже” незвичним способом – проковтнувши його просто в ювелірному магазині. Вартість прикраси оцінюють більш ніж у 19 тис. доларів США, пише ВВС.

Інцидент стався 28 листопада у магазині Partridge Jewellers. Поліцію викликали після того, як персонал запідозрив відвідувача у крадіжці. Патруль прибув оперативно, і чоловіка затримали всередині магазину. Після обстеження в лікарні він залишився під вартою. Викрадену прикрасу досі не вдалося повернути.

Йдеться про медальйон “Фаберже” Octopussy (Восьминіжка), створений за мотивами фільму про Джеймса Бонда 1983 року. Виріб оздоблений 60 діамантами та 15 сапфірами, а всередині містить мініатюрну фігурку восьминога, виконану з 18-каратного золота. Вартість цієї прикраси становить 33 585 новозеландських доларів.

Чоловік має постати перед судом 8 грудня. Окрім цієї справи, йому інкримінують крадіжку iPad із того ж магазину 12 листопада, а також окремий випадок дрібної крадіжки товарів для догляду за тваринами з приватного будинку наступного дня.