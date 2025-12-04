Мінус ще один винищувач: українська розвідка б’є по авіації РФ у Криму

Бійці спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони 4 грудня завдали точного удару по російському багатоцільовому винищувачу МіГ-29 на військовому аеродромі «Кача» в тимчасово окупованому Криму.

Про успішну операцію повідомили у ГУР МО.

Крім знищеного літака, українські розвідники уразили й аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» неподалік тимчасово окупованого Сімферополя — важливий елемент російської системи виявлення повітряних цілей.

За даними Генерального штабу ЗСУ, із початку повномасштабного вторгнення російські втрати у повітрі сягають вже 430 літаків і 347 гелікоптерів.

Аеродром «Кача» — одна з ключових баз російської авіації в окупованому Криму. Звідси злітають літаки, що завдають ударів по півдню України, а також винищувачі, які прикривають російську авіаційну активність над Чорним морем.

Спецпідрозділ «Примари» ГУР відомий низкою точкових операцій проти російських авіаційних та ракетних об’єктів у Криму. Протягом останнього року підрозділ неодноразово уражав російські радари, склади боєприпасів, а також знищував техніку на військових аеродромах, ускладнюючи дії окупаційної авіації та знижуючи її бойові можливості.