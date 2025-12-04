Головування Кіпру в Раді ЄС може стати історичним для шляху України до ЄС, – Зеленський

Головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першій половині 2026 року може стати історичним з погляду відкриття кластерів на шляху України до ЄС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресбрифінгу з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у Києві.

– Ми розраховуємо, що найближчі місяці дадуть більше прогресу для шляху України в ЄС. Кіпрське головування може стати історичним з погляду відкриття кластерів для України та інших необхідних рішень, – сказав Зеленський.

За словами президента, він поінформував Христодулідіса про ситуацію в Україні, на фронті, пріоритети та роботу нашої делегації у переговорних процесах з партнерами.

Водночас глави держав детально обговорили спільний європейський порядок денний.

Як зазначив Зеленський, Україна дала Європі значний об’єднавчий імпульс. Він розповів, що розраховує, що Європа надаватиме підтримку Україні, щоб досягти миру та гарантувати надійну безпеку.

Крім цього, президент подякував Кіпру за підтримку України на політичному рівні, за підтримку санкційної політики проти Росії, подальшу спільну роботу з партнерами щодо російського танкерного флоту та російських схем обходу санкцій.

Зеленський розповів, що зараз лідери Євросоюзу готують новий санкційний пакет.

На думку глави держави, необхідно зробити його справді дієвим, щоб продовжити тиск на російський енергетичний сектор. Він зазначив, що першочергово йдеться про те, що дає Росії бюджетні надходження та можливість затягувати цю війну.

Водночас Україна розраховує на підтримку Кіпром спільних європейських рішень щодо російських активів, сказав президент, а також подальшу участь країни у роботі у розв’язанні гуманітарних питань.