Кабмін планує одноразову допомогу для 660 тисяч українців: хто отримає

Кабінет міністрів України розглядає можливість надання одноразової фінансової допомоги у розмірі 6 500 гривень соціально вразливим категоріям населення в рамках програми "Тепла зима". Загалом виплату можуть отримати близько 660 тисяч громадян напередодні опалювального сезону 2025/26 років.

Про це йдеться у проєкті відповідної постанови уряду.

На реалізацію цієї ініціативи уряд планує виділити 4,3 мільярда гривень із державного бюджету.

Хто отримає допомогу?

Проєкт постанови передбачає надання допомоги низці категорій громадян, які потребують підтримки в зимовий період. Одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень можуть отримати:

діти з числа внутрішньо переміщених осіб (252 898 осіб);

люди з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб (12 800 осіб);

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд (17 500 осіб);

діти, над якими встановлено опіку чи піклування (40 900 осіб);

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях (1 000 осіб);

діти із малозабезпечених сімей (335 863 особи).

Як відбуватиметься виплата?

Кошти будуть виплачуватися за рахунок програми соціального захисту, передбаченої Міністерству соціальної політики. Гроші планується зараховувати на спеціальний рахунок або на віртуальну картку "Дія.Картка". Отриману допомогу можна буде використати протягом 180 днів з моменту зарахування.

Наразі проєкт постанови Кабінету міністрів винесено на обговорення.