﻿
Економіка

Бензин і дизель різко дорожчають: чому санкції проти РФ вдарили по Україні

Бензин і дизель різко дорожчають: чому санкції проти РФ вдарили по Україні

В Україні очікується нове підвищення цін на пальне. За прогнозами експертів, до 16 листопада бензин може подорожчати приблизно на 1 гривню за літр, а до кінця місяця — ще на гривню.

Причиною зростання є нові європейські санкції проти російських нафтопродуктів. 19-й пакет обмежень ЄС забороняє імпорт пального з країн, що переробляють російську нафту, зокрема з Туреччини та Індії, через що на європейському ринку формується дефіцит, який впливає і на Україну, пояснив засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін.

Аналітик паливного ринку Сергій Куюн зазначив, що українські постачальники орієнтуються на європейські котирування, тому дефіцит у ЄС одразу відбивається на внутрішніх цінах. За його словами, зростання вже відчутне на оптовому ринку.

Найбільше подорожчає бензин — на 1,5–2 гривні за літр, тоді як дизельне пальне зросте в ціні менше, адже його постачають із кількох стабільних джерел, зокрема Польщі та Литви.

Наразі у Києві та західних областях А-95 уже коштує понад 58 гривень за літр, і експерти не виключають, що ціна може сягнути 60 гривень, якщо тенденція триватиме.

В уряді поки не планують втручатися в ситуацію, оскільки ринок залишається вільним. Водночас, за словами Льоушкіна, ситуація може стати критичною у разі розширення санкцій або збільшення зимового попиту.

Як повідомляло раніше ForUa, санкції Трампа проти "Лукойлу" тиснуть на останні бастіони російських енергоносіїв у ЄС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ціни на бензинсанкції ЄСціна на пальнеподорожчання бензинуціни на дизель
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У грудні Україна прийме саміт ЄС, аби розблокувати процес вступу, – Politico
Полiтика 11.11.2025 22:02:31
У грудні Україна прийме саміт ЄС, аби розблокувати процес вступу, – Politico
Читати
Ізраїльський Кнесет наблизився до запровадження смертної кари для терористів
Свiт 11.11.2025 21:43:27
Ізраїльський Кнесет наблизився до запровадження смертної кари для терористів
Читати
В Україні подали перший позов проти окупантів за екологічні збитки
Екологія 11.11.2025 21:24:37
В Україні подали перший позов проти окупантів за екологічні збитки
Читати

Популярнi статтi