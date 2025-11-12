Бензин і дизель різко дорожчають: чому санкції проти РФ вдарили по Україні

В Україні очікується нове підвищення цін на пальне. За прогнозами експертів, до 16 листопада бензин може подорожчати приблизно на 1 гривню за літр, а до кінця місяця — ще на гривню.

Причиною зростання є нові європейські санкції проти російських нафтопродуктів. 19-й пакет обмежень ЄС забороняє імпорт пального з країн, що переробляють російську нафту, зокрема з Туреччини та Індії, через що на європейському ринку формується дефіцит, який впливає і на Україну, пояснив засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін.

Аналітик паливного ринку Сергій Куюн зазначив, що українські постачальники орієнтуються на європейські котирування, тому дефіцит у ЄС одразу відбивається на внутрішніх цінах. За його словами, зростання вже відчутне на оптовому ринку.

Найбільше подорожчає бензин — на 1,5–2 гривні за літр, тоді як дизельне пальне зросте в ціні менше, адже його постачають із кількох стабільних джерел, зокрема Польщі та Литви.

Наразі у Києві та західних областях А-95 уже коштує понад 58 гривень за літр, і експерти не виключають, що ціна може сягнути 60 гривень, якщо тенденція триватиме.

В уряді поки не планують втручатися в ситуацію, оскільки ринок залишається вільним. Водночас, за словами Льоушкіна, ситуація може стати критичною у разі розширення санкцій або збільшення зимового попиту.

