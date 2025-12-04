﻿
Колір 2026 року за версією Pantone

Американський Інститут кольору Pantone назвав Cloud Dancer — ніжний повітряний білий — кольором 2025 року. Він символізує повернення до тиші, ясності та внутрішньої гармонії.

У Pantone його описують як "лофтовий білий", який створює відчуття простору, легкості та м’якого заспокоєння в умовах інформаційного перевантаження.

"Як чисте полотно, Cloud Dancer уособлює прагнення до нового старту. Позбуваючись застарілих підходів, ми відкриваємо двері для свіжих ідей та рішень", — зазначила Лорі Прессман, віцепрезидентка Pantone Color Institute. Вона додала, що білий відтінок створює простір для творчості, дозволяючи уяві "дрейфувати" та народжувати нові концепції.

За словами виконавчої директорки інституту Літріс Айземан, вибір Cloud Dancer відображає "обіцянку ясності" в часи глобальних змін.

"Навколо нас — надмірний шум, який ускладнює чути власний внутрішній голос. Cloud Dancer — це свідомий жест спрощення, що допомагає зосередитися та звільняє від зовнішніх відволікань", — наголосила вона.

Pantone підкреслює, що цей відтінок поєднує функціональність і емоційність, створюючи відчуття простору та чистоти. Cloud Dancer формує атмосферу спокою і легкості, стаючи своєрідним візуальним притулком у швидкоплинному світі.

