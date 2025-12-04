Угорська компанія MOL повідомила американській владі про свій інтерес до покупки міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", пише Reuters.

Санкції США проти найбільшого приватного нафтового виробника Росії були введені в жовтні з метою посилити тиск на Москву і прискорити завершення війни в Україні. Після цього "Лукойл" оголосив про намір продати свої закордонні активи.

Зараз компанія веде переговори з великими міжнародними гравцями, серед яких Exxon Mobil і Chevron, а також із інвесторами з Близького Сходу, напередодні встановленого США терміну 13 грудня.

Міжнародні активи "Лукойла" включають нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотні автозаправних станцій по всьому світу.

За словами одного з джерел, MOL зацікавлена у придбанні європейських нафтопереробних заводів та АЗС "Лукойла", а також часток у виробничих активах у Казахстані та Азербайджані.