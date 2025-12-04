﻿
Свiт

Угорська компанія може купити закордонні активи "Лукойла"

Угорська компанія MOL повідомила американській владі про свій інтерес до покупки міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", пише Reuters.

Санкції США проти найбільшого приватного нафтового виробника Росії були введені в жовтні з метою посилити тиск на Москву і прискорити завершення війни в Україні. Після цього "Лукойл" оголосив про намір продати свої закордонні активи.

Зараз компанія веде переговори з великими міжнародними гравцями, серед яких Exxon Mobil і Chevron, а також із інвесторами з Близького Сходу, напередодні встановленого США терміну 13 грудня.

Міжнародні активи "Лукойла" включають нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотні автозаправних станцій по всьому світу.

За словами одного з джерел, MOL зацікавлена у придбанні європейських нафтопереробних заводів та АЗС "Лукойла", а також часток у виробничих активах у Казахстані та Азербайджані.

 

